En su edición 95 de los premios Oscar 2023, este importante certamen que se dará el domingo 12 de marzo, los ojos de todo el mundo estarán puesto en esta competición. Este año la conducción estará a cargo del humorista Jimmy Kimmel.

La academia busca que el cine sea el verdadero protagonista y olvidar el episodio del año pasado, la recordaba bofeteada de Will Smith a Chris Rock. La realidad es que hay muchos actores y actrices que pelean por obtener una estatuilla. Aquí te contamos quiénes son los favoritos a ganar el máximo galardón de la Academia.

El 24 de enero se conoció la lista completa de los nominados a la gala de los Premios Oscar 2023. A continuación sabrás quiénes son los nominados a mejor actor.

Favoritos a mejor actor - actriz en los Oscar 2023

Brendan Fraser vuelve al cine con "The whale".

- Brendan Fraser por "La ballena" ("The whale")

El protagonista de la biopic "Elvis" es el actor Austin Butler

- Austin Butler por "Elvis"

Colin Farrel en "Almas en pena de Inisherin" se disputa a mejor actor en los Oscar 2023

- Colin Farrel por "Almas en pena de Inisherin"

Paul Mescal protagoniza "Aftersun", nominada a los Premios Oscar 2023

- Paul Mescal por "Aftersun"

Bill Nighy protagoniza "Living" y es nominado a su papel por mejor actor en los Oscar 2023

- Bill Nighy por "Living".

Favoritos a mejor actriz en los Oscar 2023

Cate Blanchett en "Tár", nominada a mejor actriz en los Oscar 2023.

-Cate Blanchett en "Tár"

Ana de Armas protagoniza"Blonde" y es nominada a mejor actriz en los Oscar 2023

- Ana de Armas en "Blonde"

Andrea Riseborough protagoniza "To Leslie" y es nominada a mejor actriz en los Oscar 2023.

- Andrea Riseborough en "To Leslie"

Michelle Williams es nominada a mejor actriz por la película "Los Fabelman" en los Oscar 2023

- Michelle Williams en "Los Fabelman"

Michelle Yeoh en "Everything everywhere all at once" nominada a mejor actriz en los Premios Oscar 2023

- Michelle Yeoh en "Everything everywhere all at once".

Según expertos que trabajan años en este certamen, manifestaron que Brendan Fraser y Austin Butler comparten la lista de favoritos en la nominación de los Oscars 2023 a mejor actor protagonista, mientras que en la categoría de actrices disputan como favoritas Michelle Williams por "Los Fabelman" y Michelle Yeoh por "Todo a la vez en todas partes".