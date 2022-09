Otro golpe duro para Shakira: "Tenemos malas noticias"

Shakira no atraviesa el mejor de sus momentos luego de que Gerard Piqué hiciera pública su relación con Clara Chía Martí. Es que la cantante colombiana ha recibido de muy buena fuente todos los detalles sobre las infidelidades de su ex pareja. El responsable, es el paparazzi Jordi Martin que ha seguido de muy cerca los pasos del futbolista. Además, ahora asegura que ha hablado con el deportista y que "no hay buenas noticias" para la autora de "Te felicito".

Si bien el fotoperiodista no ha ultimado los pormenores de ese encuentro, desde sus redes sociales ha manifestado: "Acabo de estar con Gerard @3gerardpique y os avanzo que tenemos malas noticias para @shakira", escribió vía Twitter.

Aunque no ha especificado de qué se trata, todo dice que se trata del acuerdo al que quieren llegar entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos. Recordemos que la cantante no quiere seguir viviendo en Barcelona, mientras que el catalán está en contra de que su ex se radique en los Estados Unidos junto a Sasha y Milan Piqué.

En ese sentido, Jordi Martin ha dado un pequeño adelanto en el que asegura que la información que revelará a la brevedad tiene que ver con la posible mudanza (o no) de la colombiana a Miami junto a sus niños.

Todo apunta a que finalmente el futbolista y su ex no habrían llegado a un acuerdo y que no podrá (por el momento) radicarse en USA.

Mientras Gerard Piqué y Clara Chía Martí, Shakira quiere denunciar a su ex

Según confirmaba el mismo paparazzi, Shakira está enfurecida con su ex por poner en riesgo la vida de uno de sus hijos. Es que Jordi Martin difundió un video en el que se puede ver cómo Piqué cruza un semáforo en rojo mientras iba en el auto acompañado de su hijo mayor en el asiento de adelante. Cuestión que es ilegal en España y en cualquier parte del mundo.

En torno a este material, el fotógrafo señaló que el futbolista manejaba a toda velocidad y cruzó semáforos en rojo para evitar ser fotografiado.

El verdadero motivo por el que Piqué blanqueó su relación con Clara Chía Martí

Nada está librado al azar en la vida de Gerard Piqué, especialmente cuanto tiene mucho que perder. Actualmente se encuentra en una puja legal con Shakira para llegar a un acuerdo (antes de un juicio) por la tenencia de los hijos que tienen en común Sasha y Milan. Es por eso que según dicen las malas lenguas, el catalán habría armado junto a su bufete de abogados una artimaña mediática para parecer "más estable".

Es que al blanquear su relación con Clara Chía Martí, el jugador del Barcelona FC puede probar cierta estabilidad y bienestar que podría beneficiarlo a la hora de inclinar la balanza para su lado, si de la tenencia de sus niños hablamos.

Clara chía Martí y Gerard Piqué se conocieron en La Traviesa, una disco de Barcelona, mientras el futbolista todavía estaba en pareja con la madre de sus hijos. Actualmente, un paparazzi le filtró los detalles de cada una de las infidelidades del futbolista a Shakira.

Aunque también hay quienes dicen que en un principio, cuando fue escrachado por los paparazzis de forma infraganti a puro beso con Clara, Gerard se enfureció. Y no precisamente porque los fotoperiodistas consiguieron registro de su amor, sino porque el cree que quien lo mandó al frente fue ni más ni menos que Shakira.

Jordi Martín, periodista que viene siguiendo la separación de Piqué y Shakira, asegura que el defensa del Barça está convencido que quién ha filtrado la identidad de Clara Chía Martí es la madre de sus hijos, para incomodarlo a él. Algo que no le gustado y que al parecer ha sido el motor para que el catalán ideara una venganza.

“Gerard Piqué va por las tardes, con su nueva novia, a la casa de sus padres, que está pegada a la casa de Shakira. Y eso la tiene totalmente devastada. Al futbolista no le importa que la cantante los pueda ver juntos”, contó el paparazzi, que agregó: “La relación entre Piqué y Shakira pasa por su peor momento. En estos momentos, Piqué quiere venganza contra Shakira. Y está ejecutando esa venganza”.