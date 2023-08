Pablito Ruiz abrió uno de los debates más tocados en los medios de comunicación en los últimos tiempos, el del bullying y la homofobia. El cantante hizo un contundente descargo en Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en América TV, en donde apuntó contra Miguel del Sel, el ex Midachi, acusándolo de arruinar su vida.

"De mi se burlaban por mi identificación sexual, por ser homosexual. Y es el día de hoy que me duele lo que hicieron, porque a mi me causó mucho daño. Mucho. Y lo peor es que ha pasado mucho tiempo ya y jamás recibí un llamado o un mensaje para pedirme perdón, y eso aumenta el dolor", partió comentando el artista de 48 años.

La fuerte acusación de Pablito Ruiz contra Miguel del Sel

Seguidamente, señaló a Miguel del Sel como la persona que mayor daño le hizo en aquellos momentos de oscuridad. "A mi me dieron de todos lados. Un poco me dio la gente, y también un sector del periodismo, para qué negarlo. Pero el daño mayor me lo hizo Miguel del Sel cuando estaba en los Midachi. Alguna vez coincidimos en lo de Susana y él lo siguió haciendo para ganar plata mientras yo sufría", destacó Pablito Ruiz.

No obstante, con el pasar del tiempo, el intérprete pudo ir sanando algunas heridas y fue durante la pandemia en donde se ocupó de este problema. "En la pandemia llegué a tener ataques de pánico, y a partir de ese momento decidí hacer terapia. eso me permitió descubrir que debía sanar a mi niño interior, que era algo que nunca había hecho antes", reveló.

Finalmente, Pablito Ruiz aseguró que no le guarda rencor a Miguel del Sel, pero resaltó que nunca el humorista lo llamó para pedirle disculpas por todo el daño que le hizo por varios años. "Yo no le guardó rencor, pero tampoco olvido todo lo que me hizo y que nunca se dignó a llamarme para pedirme perdón. A mi me tiraron a matar, esa es la verdad. Pero no pudieron. Una de las formas que encontré para salir adelante es escribir mis experiencias. Por eso pude hacer una canción y también un disco. La presentación se da en un día muy especial porque es el del cumpleaños de mi mamá, que partió hace 7 años pero siempre está muy presente en todo lo que hago", cerró.

