En su visita al programa que conduce Flor Peña, Pablo Ruiz aceptó someterse al “Intragable”, el segmento que propone un juego en el que los invitados deben responder preguntas picantes. “Esto es todo horrible, es espantoso. Si no contestas, comes... pero vas a contestar” comenzó diciendo Florencia, y agregó: “Y si no te acordás lo que te pregunto, está el 0800 ayuda Polino”. Entre las risas de Polino y Ruiz, Flor agregó muy graciosa “Si no contestás... Oh mamá”.

Mientras Pablito conversaba con la conductora sobre el pasado de ambos en “Festilindo”, Flor recordó el look que lucía el cantante en aquella época. “Tenía el corte taza, tipo Carlitos Balá” dijo Pablito muy divertido. “Lo amábamos” respondió Florencia, mientras recordaba su participación en el ciclo infantil y nombraban a otros compañeros, entre ellos Lorena Paola, Laura Miller, Ivanna Rossi y Deborah Turza.

Pablo Ruiz recordó el íntimo momento que vivió junto a Ricky Martin

De acuerdo con las preguntas picantes, Flor Peña fue directo al grano con una pregunta: “¿Es verdad que jugaste a la botellita con Ricky Martin? ¿Recordás cómo termino ese día?" Sin dudarlo, Pablito Ruiz respondió “Es verdad.... estábamos en una fiesta porque él me había robado mis bailarinas, y las chicas me invitaron a una fiesta intima”. El cantante recordó el evento íntimo que compartió junto a Ricky Martin, cuando estaban en la Ciudad de México, más especialmente en el famoso barrio de la zona rosa.

Al instante, Flor empezó a hacer preguntas de cómo era jugar a dicho juego, y los presentes, entre ellos Polino, empezaron a contar cómo se jugaba a "la botellita", mientras hacían movimientos con las manos de cómo mover el elemento en el clásico juego. Flor siguió y agregó: “Yo quiero saber si terminó bien”.

Pablo Ruiz confesó que en ese momento “hubo onda” entre ellos, y todo se dirigía a pasar al próximo paso, pero “Ricky Martin había tomado sol, en una cama solar y se había quemado las corneas” agregó el cantante.

“Tengo las corneas quemadas, es espectacular” agregó Florencia, y todo el estudio estalló en risas. Finalmente, Pablo contó que la anécdota es que le dio un “piquito” al marido de Jwan Yosef.

Desde que declaró su homosexualidad en el año 2011, en distintas ocasiones Pablo Ruiz dejó entrever amoríos con algunos ídolos de la música, entre ellos Chayanne y Luis Miguel. Sobre la situación que le tocó vivir con Ricky Martin, más de una vez contó que “Fue sólo un beso, nada más. Pero hicieron toda una bola de nieve con el tema”. Además, el argentino contó que se han vuelto a ver en reiteradas oportunidades, pero que ya no se saludan más: “La última vez que lo vi fue en un show en Perú, y no pasé a saludarlo”.

El año pasado, en el móvil del ciclo Implacables, el famoso Pablito confirmó que perdió el contacto con Ricky Martin, a pesar de haber tenido una gran amistad. “Perdimos los contactos. Fuimos amigos hace mucho. Eramos amiguitos. Nos encontrábamos por ahí, cuando iba a algún programa de México. Estuvimos en Los Ángeles en algún programa de televisión. Nos vimos en México en una fiesta donde no hubo un beso porque él me había robado a las bailarinas”, recordó el cantante argentino frente al notero.

