Agustín Monzón es un joven de 22 años nacido en Santa Fe. Su presencia en Survivor Expedición Robinsón, reality show conducido por Marley; llamó la atención de los espectadores. Desde el principio del programa su presencia se hizo notar, no solo por el peso de su apellido al ser nieto de Carlos Monzón, sino por sus capacidades físicas por ser doble de riesgo.

Agustín Monzón

La vida de Agustín Monzón

Siendo ya mayor de 20 años, Agustín Monzón ingresó al reality de Survivor con el objetivo de demostrar quién es él, más allá de la fama que carga por su apellido por ser el nieto de Carlos Monzón. En el video donde se presentó expresó la gran emoción que tenía por ser parte del ciclo, además explicó que no buscaba participar solo por la popularidad que tiene por su abuelo; sino que sea por su gran personalidad para enfrentar con determinación cada desafío que se le presente.

Agustín Monzón

Antes de formar parte del elenco principal de Survivor, Agustín Monzón había dado ya algunos pasos en la actuación, donde participó en dos bioseries exitosas en el país Monzón y Coppola. Ambos trabajos le permitieron empezar a hacerse conocido en la industria por su identidad, no solo por su apellido, aunque él sabe que esto incidió para que le dieran los papeles.

Silvia y Agustín Monzón

“Sí, soy de ser una persona auténtica y si te tengo que decir algo te lo voy a decir, pero no me gusta el juego ni de ir por atrás, ni de ‘él dice esto, a mí me cae mal esto’. Somos todos personas y creo que es súper valorable también admirar eso”, recalcó el joven oriundo de Santa Fe en el video de presentación al reality.

Agustín Monzón

Con esa actitud es con la que Agustín Monzón busca ganarse un lugar en el corazón de los espectadores y de sus compañeros en Survivor Expedición Robinson. Podría ser que con este paso por el reality su carrera se catapulte y logré consolidarse en el entretenimiento, dejando de a poco el peso de su apellido de lado.

Agustín Monzón

En la última edición de Survivor Expedición Robinson, Agustín Monzón fue eliminado solo con dos votos en su contra, pero este triste final dio un giro inesperado; al enterarse de esto el joven compartió con Marley su punto de vista de lo vivido en el reality.

“Me lo imaginaba. Lo pude llegar a pensar y no es tan impactante en mi cabeza. Cuando Inés ganó la inmunidad individual y porque yo ya me sentía realizado con la experiencia, no tuve problema en aceptar que era mi momento de partir”, indicó con tranquilidad- Pero mientras se preparaba para abandonar definitivamente el lugar, Marley le entregó un pergamino.

Agustín Monzón

El pergamino que Marley le entregó tenía una revelación sorprendente para Agustín Monzón, “Tu aventura no termina. Te queda una chance de alcanzar la unificación. Se llama Isla del Muerto”. Este gran giro en la trama le permite al joven una nueva oportunidad de integrar el juego, aunque estará bajo circunstancias extremas. Ahora deberá de sobrevivir en solitario en una isla casi desértica, esperando una nueva oportunidad de volver a la competencia.

VDV