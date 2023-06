Pamela Sosa reveló todos los detalles de su fuerte enfrentamiento con Aníbal Lotocki: "Lo hice porque Silvina Luna no puede hablar"

Aníbal Lotocki dio una entrevista en televisión luego de todo lo que está sucediendo con Silvina Luna, que se encuentra internada en terapia intensiva debido a las consecuencias que tuvo la operación que le hizo el cirujano allá por el 2010. Sin embargo, no se hizo cargo de nada de lo sucedido ni le pidió perdón. Por el contrario, se mostró cero empático e intentó justificarse como pudo. En medio de la entrevista, Pamela Sosa, quien estuvo 8 años con el cirujano y también vive las consecuencias de sus operaciones, salió al aire y lo enfrentó.

"Yo estuve 8 años al lado tuyo, yo sé muchas cosas… como guardabas el polímero, como lo llevaste a Chile al polímero…el Chile también tenés problemas, ese polvito que lo mandaban a limpiar, no sé muy bien lo que hacían porque no soy médica. Entendeme a mí, que en el 2016 me enteré que tengo silicona líquida de parte de mi expareja, que supuestamente me quería y me cuidaba, y raíz de esto, se me generó a mí una diabetes", dijo Pamela Sosa con mucha indignación y lo enfrentó a Aníbal Lotocki.

Pamela Sosa enfrentó a Aníbal Lotocki

Luego del cruce, todos los medios fueron a buscarla. Los que consiguieron la nota fueron los Socios del Espectáculo y le preguntaron todos los detalles de este duro enfrentamiento con Aníbal Lotocki, y Pamela Sosa respondió con mucha sinceridad y angustia por lo que le está sucediendo a Silvina Luna.

Pamela Sosa habló sobre el tremendo enfrentamiento con Aníbal Lotocki luego de lo que sucedió con Silvina Luna

"Se que va a salir porque es una persona que tiene mucha fuerza y a partir de todo esto que le sucedió es una persona muy resiliente", dijo Pamela Sosa sobre la personalidad de Silvina Luna y el terrible momento en su salud que está atravesando. Ahora, la modelo fue aislada por una peligrosa bacteria que se alojó en sus pulmones.

Luego, habló sobre el cruce con Aníbal Lotocki y reconoció que le costó mucho tiempo poder enfrentarlo como lo hizo. "Me costó este proceso de poder enfrentarlo y de poder decir 'bueno, tengo que salir igual porque en este momento Silvina no puede hablar y ella siempre sale a hablar'. Sinceramente no podía, no me daba el cuerpo, no me daban las emociones para poder controlarme", expresó Pamela Sosa.

Silvina Luna está internada en terapia intensiva

"Ahora sí me siento bien para poder salir a hablar, después de mucho trabajo psicológico, que estoy medicada por mi ansiedad, y trabajo espiritual. Me encantó poder enfrentarlo en el programa y poder preguntarle por que me colocó silicona en las piernas, y el quedó desconcertado", siguió relatando Pamela Sosa sobre cómo se siente luego de poder enfrentarlo al aire.

También, Pamela Sosa se refirió a todo lo que sabe de Aníbal Lotocki al estar a su lado por 8 años. "No respondió, quedó totalmente desconcertado y hasta se quiso ir del estudio por la incomodidad de la situación. No lo vi nunca más en la vida y tengo tanto para escupir porque vengo guardando y me hace mal".

Dominique Metzger habló de Aníbal Lotocki

"No me reconocí porque nunca pensé que podía volver a hablar con él y enfrentarme de esta manera sin miedos. Me hago cargo también que me costó pero yo también decidí poner el cuerpo con ese hombre", dijo Pamela Sosa.

Por último, reflexionó sobre las operaciones estéticas y reconoce que no lo volvería a hacer. "Hago un mea culpa y no me hubiese hecho tantas cosas, no tenía porque hacerlas. Pero es como dijo Silvina, no nos queríamos. Nos veíamos al espejo y nos veíamos horribles, con un autoestima por el suelo. Nos veíamos mal, no nos amábamos", cerró Pamela Sosa.

NL.