Familia ensamblada: la foto de Bautista Vicuña y el futuro marido de Pampita

La historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán parece salida de un cuento. La pareja decidió casarse a dos meses de comenzar la relación y el próximo 22 de noviembre se convertirán en una familia.

Tan es así que la modelo aseguró que fueron sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, los verdaderos protagonistas de esta decisión y fueron ellos los que dieron el ok final al casamiento.

"Si no hicieran feliz a mis hijos no podría haber tomado esta decisión", confesó Pampita tiempo atrás.

Por ello, no es raro que García Moritán mantenga un vínculo especial con los niños de su pareja. Analía Franchín compartió en sus redes sociales imágenes de la revista Paparazzi que muestran a Bautista Vicuña, el mayor, junto al empresario junto al momento de cruzar la calle, cuando el morocho lo abraza para ayudarlo.

Días atrás, Pampita se refirió al vínculo con Santino y Delfina, hijos de Robert y aseguró que son una auténtica familia ensamblada.

"Ay, yo los cuido un montón a sus hijos. Me llevo bien, son hijos del corazón que van a formar parte de mi familia. Cuando uno tiene hijos, si la otra persona no te ama con tus hijos, no podría funcionar la relación y eso los dos lo teníamos muy claro. Eso nos unió mucho", contó.