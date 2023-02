Pampita cambió su look y sorprendió: "Siempre brillando"

Pampita es sin dudas una de las mujeres más bellas de nuestro país. La modelo suele ser la cara de distintas marcas y productos, ya que logró construir una imagen sólida y respetable que todos quieren tener.

Si bien fueron muy pocas las veces en que la modelo cambió su look, tiempo atrás supo llevar una melena super rubia, desde hace años lleva el cabello morocho que la distinguió en toda su carera.

Sin embargo, ahora Pampita quiso elevar su estilo y decidió hacerse unos reflejos que realcen su melena, pero que no impliquen un cambio tan shockeante.

A través de su cuenta de Instagram, la top mostró el resultado tras pasar por las manos del estilista Zacarías Guedes y destacó: "Siempre brillando".

Pampita recibió críticas negativas de su físico y se defendió con una impactante confesión

"Hermosa, Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representas a muchas chicas que te ven e imitan", fue el comentario que obligó a Pampita a contar que no se puede pintar las uñas de los pies porque se le cayeron.

Se trata de las uñas de los dedos gordos de los pies, las cuales Pampita intentó combinar con el color de sus manos. "No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján", fue la respuesta de Caro Ardohain. "Me pintó la piel, pero se me sale el esmalte todos los días con el agua de la playa", finalizó la modelo.

Muchos de sus seguidores salieron en su defensa y aseguraron que no es un detalle que se ve a simple vista, sino de alguien que se obsesionó con analizar el físico de Pampita. "La verdad que envidia de ese señor. Que detallista..." y "tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario. Pampi no descansa hoy, ¡Yo indignada!", son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.