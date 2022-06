Pampita compartió detalles de su "viaje de chicas" junto a Ana García Moritán

Pampita se tomó un merecido descanso. Tras estar al frente por varios meses de "El Hotel de los Famosos", ahora la modelo se embarcó rumbo a Miami con su hija Ana García Moritán en una escapada que definió como un "viaje de chicas".

Mientras su marido, Roberto García Moritán, tuvo que quedarse en Buenos Aires para cumplir con cuestiones laborales, la modelo presentó oficialmente la segunda temporada de "Siendo Pampita" y emprendió viaje para disfrutar de la playa.

La conductora compartió en sus redes sociales parte de sus días de relax, desde el departamento en donde se hospedó, hasta los días de playa en donde la pequeña Ana aprovechó para practicar su caminata.

Además de pasar tiempo con su hija, Pampita tuvo una salida con sus amigas, entre las que se encontraban Estefanía Novillo, Luciana Pizzolorusso, María Alberó y Sonia Alfieri.

Pampita respondió a las críticas sobre su cuerpo

Pampita fue muy sincera en una entrevista con Tatiana Schapiro, para Infobae en Tictok. En conversación con la periodista, la modelo dio respuesta a las “críticas” que pueden hacer de manera individual o general, sobre su cuerpo, y en especial, se refirió a la foto que una usuaria en Twitter opinó sobre su cuerpo.

“Yo me siento hermosa, estoy hormonal. Estoy amamantando y eso me hace ver otro talle, también”, comentó la modelo mientras señalaba su pecho voluptuoso.

Pampita manifestó que no siente presión sobre qué tipo de cuerpo puede llegar a tener hoy por hoy. “Estoy amamantando, estoy en esa etapa. En general me critican mucho porque estoy muy flaca. Es al revés lo que me pasa y es mi genética la que me lleva para ese lado (Flaca)”, comentó la modelo.

Sobre lo que dijeron en Twitter, Carolina “Pampita” Ardohain afirmó que no lo vio como una crítica. “No lo sentí como una crítica a la persona que lo subió, al contrario, sentí que ella quiso decir, como, que le gustaba esta versión mía”.