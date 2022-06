Pampita fue muy sincera en una entrevista con Tatiana Schapiro, para Infobae en Tictok. En conversación con la periodista, la modelo dio respuesta a las “críticas” que pueden hacer de manera individual o general, sobre su cuerpo, y en especial, se refirió a la foto que una usuaria en Twitter opinó sobre su cuerpo.

“Yo me siento hermosa, estoy hormonal. Estoy amamantando y eso me hace ver otro talle, también”, comentó la modelo mientras señalaba su pecho voluptuoso.

Pampita respondió a las críticas sobre su cuerpo.

Pampita manifestó que no siente presión sobre qué tipo de cuerpo puede llegar a tener hoy por hoy. “Estoy amamantando, estoy en esa etapa. En general me critican mucho porque estoy muy flaca. Es al revés lo que me pasa y es mi genética la que me lleva para ese lado (Flaca)”, comentó la modelo.

Sobre lo que dijeron en Twitter, Carolina “Pampita” Ardohain afirmó que no lo vio como una crítica. “No lo sentí como una crítica a la persona que lo subió, al contrario, sentí que ella quiso decir, como, que le gustaba esta versión mía”.

Tatiana Schapiro afirmó que hoy todo el mundo cree que puede opinar de todo y ante esto, Pampita tiene su propia y muy formada opinión: “Está bien que puedan hablar, porque no quiero que perdamos esa libertad de opinar, a mí me gusta, porque nosotros nos exponemos, después si renegás, es como ridículo quejarse”, finalizó.

Cuál fue la crítica al cuerpo de Pampita

Hace unas semanas, una usuaria en Uruguay subió un “Pampita vrs Pampita”. En su tuit, la usuaria comparaba visualmente dos fotos, una de Pampita actual y otra de años atrás. A esa foto le agregó el siguiente texto. “Una opinión popular: la Pampita gorda y empodera de ahora me parece mucho más linda que, la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos”.

Pampita hace 10 meses fue madre por quinta vez. Su hija, Anita García Moritán, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, es una de las bebés más famosas que hoy hay en el país. Su nueva maternidad ha hecho que la figura de Pampita, en efecto, no sea como la de cuando tenía otra edad, sumado a que su arduo trabajo le impide ir por ahora a un gimnasio, lo cual no le incomoda a la presentadora”.