Pampita contó el particular motivo por el que no usa su anillo de bodas

Cuando el embarazo de Pampita transitaba las últimas semanas, se vio que la modelo ya no lucía en su mano izquierda el anillo de bodas que le colocó su esposo, Roberto García Moritán, el día de casamiento.

Los seguidores de la modelo vieron ese detalle y, en ese momento explicó que era por la hinchazón que le producía la retención de líquidos, algo muy común en las embarazadas.

Pampita explicó por qué no usa su anillo de bodas.

Sin embargo ya nació Ana Moritán, hace más de un mes y la modelo sigue sin ponerse el anillo.

En su programa Pampita Online, que se transmite por NET TV, la modelo, como lo hace habitualmente, presentó su look y sus accesorios, entre los que estaban las joyas. Fue en ese momento en el que se vio que la esposa de Robert continúa sin usar la alianza.

Antes de dar lugar a las especulaciones, fue ella misma quien explicó el motivo por el cual aún no tiene puesta la alianza: "Todavía no me entran el anillo de compromiso ni el de casada. Sigo hinchada aún pero con mi marido estoy fantástica", dijo sonriente.

Pampita contó la historia detrás de Ana, el nombre que eligió para su bebé

La modelo de 43 años mantuvo en secreto bajo siete llaves el especial nombre que eligió para su niña y lo anunció en el momento de nacer. Pero esta elección tiene una conmovedora historia detrás que Pampita se animó a contar en su programa, Pampita Online.

"Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, contó.

LP