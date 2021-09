Pampita reveló por qué a hijo Benicio no le compra ropa: "No es de tacaña"

Carolina Pampita Ardohain es noticia por lo que dice, hace y muestra. Por eso no sorprende que sus últimas declaraciones se hayan vuelto virales cuando es algo que la mitad de la población mundial hace. Sí, la conductora implementa con sus hijos el “reciclaje” de ropa que pasa del mayor al menor directo cuando el primogénito ya no la usa.

“Él hereda porque es el más chico. Teniendo tanta ropa, no le vamos a andar comprando. No es de tacaña”, dijo.

La conversación se dio cuando Pampita presentaba en su programa “Proyecto Cero”, una marca de indumentaria sustentable para niños entre 0 y 6 años. Fue entre prenda y prenda que la conductora admitió que Benicio Vicuña recibe la ropa de sus hermanos que ya no usan y que se encuentra en impecable estado. “Él ya sabe cuál es su destino”, admitió con humor, refiriéndose al hecho de que es el menor de los tres varones.

Día de blanqueos: Pampita reconoció que, a un mes del parto, sigue sin entrarle la alianza

Después de hablar de ropa y admitir que Benicio usa la ropa que ya no les queda a sus hermanos, Carolina Pampita Ardohain reveló que, a un mes de haber dado a luz a Ana, su anillo de compromiso y la alianza siguen sin entrarle.

La alianza que Roberto García Moritán le dio a Pampita para que luzca durante la recta final del embarazo.

“No me anda todavía mi anillo de compromiso y de matrimonio, no sé, sigo hinchada, no me pasa. ¿Me habrá crecido la mano con el embarazo?”, se preguntó, en tono jocoso, la conductora.

Además, hizo un llamamiento a sus espectadoras para que compartieran sus experiencias post parto. “Si vos sabes qué me puede estar pasando me escribís. ¿Te pasó? ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar para que me vuelvan a entrar? Porque me llegan hasta el primer nudillo, no pasan”, agregó.