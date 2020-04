Pampita confesó una de las cosas que más extraña hacer de antes de la cuarentena

Pampita no está exenta de la cuarentena obligatoria. Es por eso que la modelo confesó cuál es una de las actividades pre-cuarentena que más extraña: pasear en bicicleta con sus hijos.

"¡Cómo extraño pasear en bicicleta con #benigorditorico (su hijo Benicio)! Y a vos... ¿qué te gustaría volver a hacer?", escribió la top en una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

También mostró como Benicio aprendía a andar en su bici con rueditas, y genera mucha ternura cuando se cae y dice: "Siempre cuando me caigo como hay rocas acá pegadas me pego y siento como que me está saliendo sangre". "Arriba, no hay sangre", lo alienta Pampita.

Si bien las imágenes son de hace mucho tiempo, la modelo se animó a exponerlas hoy y tener un grato recuerdo.