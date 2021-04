Pampita compartió fotos de pequeña cuando hacía ballet

Pampita tuvo una infancia en donde el arte siempre estuvo presente en su casa. Antes de ser famosa por sus looks en las pasarelas o por aparecer en las tapas de las revistas, la top tomaba clases de danza y participaba en obras infantiles y muestras anuales.

En esta oportunidad, la conductora de Pampita Online recordó su pasado en el mundo del baile y para celebrar el Día Internacional de la Danza, compartió unas fotos en donde la vemos con sus calzas y zapatos de baile.

"Hoy se celebra el día internacional de la danza!", escribió la modelo y agregó una frase del gran Mikhail Baryshnikov: “La vida sin arte sería tediosa e inhumana”.



La advertencia de Pampita a Roberto García Moritán antes del parto

Desbordada de felicidad por haber entrado en el séptimo mes de su embarazo, Pampita ya tiene casi todo organizado para su "parto respetado" cuando llegue el momento del nacimiento de la hija que espera con Roberto García Moritán a quien en su programa le lanzó una cómica advertensia para que tenga en cuenta el día que llegue su niña.

Es verdad que la que hace todo el esfuerzo es la mamá en ese momento... No me pasó que se desmayara, no tengo nada raro para contarles”, comenzó contando Carolina en "Pampita Online" luego de que sus panelistas contaran las diferentes vivencias que tuvieron con los papás de sus hijos en la sala de parto.

Luego reveló que su marido estará presente y que ya le hizo una curiosa advertencia: “Roberto va a estar, el otro día le pregunté '¿vos cómo lo viviste, te desmayaste, te bajó la presión?' Y me dijo 'no, yo miré todo, perfecto, no pasó nada'. Yo ya le pregunté para estar preparada, le dije 'mirá que si te desmayás te dejan ahí tirado, te pasan por arriba'”, sentenció subrayando que el hombre, en ese momento, debería "pasar desapercibido".