Horacio Cabak se disculpó con su mujer y sus hijos, al aire

Luego de varios días en los que fue noticia y aún lo es por las presuntas infidelidades que cometió contra su mujer, Verónica Soldato, finalmente Horacio Cabak regresó a la conducción de su programa "La jaula de la moda", por Ciudad Magazine, tras haberse recuperado de Coronavirus. El conductor se mostró feliz pero no quiso evitar el tema e hizo su descargo pidiéndole disculpas a su esposa y sus hijos.

“Acá estamos de nuevo, con muchas ganas de volver. Estoy bien, feliz. Contento de estar nuevamente en mi programa. Bueno, gracias a todos los que se preocuparon, a los que preguntaron, a los que estuvieron desde el primer día”, comenzó diciendo y agregó: “Descubrí mucho amor, cariño, afecto, preocupación genuina. Mucha gente que sabía que era amiga y superó mis expectativas. Muchos se pusieron a mi disposición. Nunca la pasé mal, nunca me sentí mal, nunca estuve sin oxígeno. Nunca supe realmente la gravedad de mi enfermedad, nunca me lo dijeron. Me enteré cuando salí de la clínica, después me enteré que estuve muy complicado”.

Finalmente, Horacio decidió enviarle un mensaje a su familia que está pasando realmente un mal momento desde que salieron a la luz sus supuestas infidelidades: “Pasaron otras cosas también que trascendieron. Lo único que quiero decires a mi mujer y a mis hijos es que lamento profundamente por lo que están pasando. Y que espero que se solucione pronto. A mi mujer y a mis hijos, perdón por lo que están pasando. Los amo a los cuatro”, dijo en la apertura del programa.

Mirá el video de las disculpas de Cabak...

La contundente frase de Verónica Soldato sobre Horacio Cabak

Verónica Soldato se mostró angustiada por esta situación y fue contundente al momento de hablar de una reconciliación. "De ninguna manera me voy a arreglar. Tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada, no quiero perseguir a nadie pensando que me meten los cuernos. Acá el tuvo todo y eligió eso. Así que bueno ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro", disparó.

"Me parece bien que se saque la careta de la cara. No lo odio y no puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos.

Él niega todo. Todas las charlas son una falta de respeto", agregó.

FL