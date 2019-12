Pampita rompió en llanto: "Viviana era mi amiga y me traicionó"

Luego de que Viviana Benitez, la exniñera de los hijos de Pampita (41) la denunciara por maltrato psicológico, hostigamiento y presión y otros temas relacionados al régimen laboral, la conductora de "Pampita On Line" por Net TV se mostró quebrada, dolida y muy triste en su ciclo televisivo.

Tras ver un compacto de imágenes que daban cuenta de las acciones que había tomado su exempleada y sus dichos, la esposa de Roberto García Moritán tomó la palabra y al borde del llanto contó toda su verdad: Viviana se fue a hacer su curso de peluquería y se llevó sus cosas". El día lunes me dijo que trabajaba hasta fin de mes y que iba a mandar una carta documento. Pero seguía en mi casa. Yo le dije que hablemos, fueron casi 5 años trabajando conmigo. Se fue a escondidas, le mandé un mensaje diciéndole que venga a hablar conmigo y me respondió que la despida de los chicos", comenzó contando.

"Más allá de lo que decidas veni a charlar le dije y me respondió que no había nada mas que hablar. Fue impactante, primero me largué a llorar porque sentí que me traicionaron. Viviana era mi amiga, fue dama de honor, la consideraba una amiga de toda la vida, era mi familia. Ella tenía mi confianza absoluta. Las cosas no fueron como Vivi las cuenta, muchas veces renunció y volvió. Se le pagaba entre el 1 y el 5 de cada mes. Nunca hubo irregularidades. Chicos, me duele porque ella no era mi empleada, era mi amiga. Hasta probó trabajar puertas afuera y la dejé. Jamás pude tratarla mal porque yo soy muy estricta con la educación. En mi casa no se trata mal a nadie". En ese momento "Pampa" estalló en llanto y dijo "ella sabe todo lo que pasé en mi vida, todo lo que viví en estos años y me clavo un puñal por la espalda.

Ya más calmada dijo que dejará todo en manos de la justicia, que está tranquila porque tiene todas las pruebas que la respaldan pero que no buscará venganza: "Si ella me llama y me dice esto queda acá, yo doy por terminado el tema, no soy una persona vengativa ni maligna. Si me pide disculpas se acaba todo".