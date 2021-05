Pampita escondió su antojo en el escritorio de La Academia y Jimena Barón la mandó al frente

Jimena Barón escrachó a Pampita y mostró cuál es el antojo que la modelo tiene en medio de las grabaciones de La Academia.

La relación entre "La Cobra" y la conductora creció en el último tiempo y ambas manifiestan la buena onda en redes sociales. Durante la gala del miércoles, la cantante compartió una foto de la diosa comiendo galletitas en los cortes.

"Caro escondiendo un antojo debajo del escritorio es lo más bello y tierno que verán hoy", expresó Jimena Barón y mostró la enternecedora imagen.

Jimena Barón escrachó a Pampita.

Tiempo atrás, Pampita habló de los antojos. "La verdad que no, no tengo antojos. Voy a aprovechar en algún momento", dijo en Pampita Online y agregó: "No hay nada, sí me gustan mucho más las frutas y las verduras. Nada me da asco, no le hago asco a nada”.

Pampita mostró cómo quedó el cuarto de su bebé

Pampita atraviesa su séptimo mes de embarazo y espera ansiosa la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán.

Mediante sus redes sociales, la modelo de 43 años mostró cómo quedó el cuarto de su bebé y la especial decoración que eligió para ella.

En la publicación se ve una pared con empapelado con detalles de gris, rosa y blanco y una cuna estilo montessori.

“El empapelado lo hicimos especialmente, algunos detalles de la cuna y el moisés también quedaron como los soñé”, agregó Pampita en su post.

En este cuarto de ensueño también hay una cama con almohadones blancos y beige, una cajonera del mismo tono, y algunos juguetes de madera que completan la decoración.

