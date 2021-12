Pampita habló de la posibilidad de entrevistar a La China Suárez

Pampita brindó una entrevista radial y allí se animó a hablar de La China Suárez. En esta oportunidad, la conductora fue sincera y aseguró que está dispuesta a entrevistar a la ex de Benjamín Vicuña en su programa.

"En nuestro programa le haríamos notas a todos. Todos son bienvenidos. Además nuestro contexto es amigable, de hacer un homenaje, va más por ese lado. Nuestro formato de programa tiene que ver con lo profesional", respondió Pampita en el programa Agarrate Catalina.

Además, la modelo dejó en claro que no va a opinar sobre el Wandagate: "No me tienta para nada, no quiero opinar de nada nunca, soy muy cuidadosa y respetuosa con el vínculo familiar. Nunca quiero que me pregunten. Es inevitable porque tengo un trabajo diario, por eso cuando van a la puerta del canal a preguntarme, siempre trató con mucho respeto a los camarógrafos, a los cronistas, porque es su trabajo".

Cerca del final, Pampita confesó detalles de su presente sentimental con Roberto García Moritán: "Los dos queremos a esta familia como un tesoro, la cuidamos, la nutrimos, es una plantita que hay que regar todos los días, es una familia muy ensamblada con mucho amor. Era lo que necesitaba en mi vida, llegar de trabajar y tener a un hombre, que me espera, que me cuida, que quiere a mis hijos y esa sensación de estabilidad la necesitaba. Somos muy parecidos, muy sensibles, muy amorosos y generosos en el amor y en eso nos encontramos. Nos gusta lo simple. Somos felices con una siesta abrazados".