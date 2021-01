Pampita habló del nombre que elegirá para su bebé

Pampita y Roberto García Moritán viven el momento más especial de sus vidas y el domingo confirmaron la llegada de su primera hija.

La pareja, que se encuentra en Cancún disfrutando de vacaciones en familia, dio la buena nueva y provocó una gran repercusión entre sus seguidores.

Felices por esta nueva etapa, los tortolitos confirmaron cuándo llegará la primera niña que, según su relato, fue intensamente buscada antes de su boda el 22 de noviembre. "Nos hicimos varios tests en el año porque desde que nos casarnos no dejamos de buscar", contó Pampita en revista Hola. "De hecho nos casamos porque queríamos empezar a buscar", agregó "Robert".

La conductora de Pampita Online confirmó que tiene fecha de parto en julio y que supieron el sexo del bebé por un estudio genético que se realizaron. "Para quedarnos tranquilos de que estaba todo bien y el estudio venía con el resultado de que era una mujer. Yo no sabía que te develaban el sexo", dijo la modelo de 43 años.

Luego, hizo referencia a los posibles nombres de la niña. " Yo ni empezaría a hablar de eso, todavía. El último mes, puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada", contó ella.

"Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro", añadió García Moritán.

Revelan como reaccionó Benjamín Vicuña ante la noticia del embarazo

Pampita y Benjamín Vicuña mantienen una relación cordial y de respeto debido a Bautista, Benicio y Beltrán, los tres hijos que tienen en común. Es por esto, que la diosa no quiso dejar afuera a su ex de este gran momento y se comunicó con él para contárselo.

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, dijeron a BigBang News.