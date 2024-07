Delfina Chaves ha generado gran expectativa entre sus seguidores con una reciente publicación en sus redes sociales, donde mostró su entusiasmo y cierta inquietud por el inminente estreno de la serie "Máxima" en Argentina.

En su cuenta de Instagram, Chaves compartió una imagen junto a un mensaje que decía: "Argentina, muy pronto llega 'Máxima' por @streammaxar", acompañado de un corazón.

"Me muero de los nervios, pero me hace mucha ilusión", dijo en otra historia y agregó: "Eso es lo bueno de lo audiovisual, ya está hecho. Para la neurosis es bárbaro, no se puede hacer nada, sólo queda la entrega".

La serie, que será transmitida por la plataforma de streaming Maxar, promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año.

Delfina Chaves, interpretando a Máxima Zorreguieta

Delfina Chaves, conocida por su talento y versatilidad en la actuación, ha capturado la atención del público y de la crítica con su participación en esta producción que narra la vida de la reina Máxima de los Países Bajos.

La actriz ha trabajado arduamente en este proyecto, que explora la vida de una de las figuras más queridas y respetadas tanto en Argentina como en Europa.

"Máxima" se perfila como una serie que ofrecerá una mirada profunda y emotiva sobre la vida de Máxima Zorreguieta, su camino desde Argentina hasta convertirse en reina, y los desafíos que enfrentó a lo largo de su vida.

