Instagram

Pampita tuvo un mano a mano con la periodista de TN, Alejandra Peñalva y uno de los temas que no dejaron pasar, fue sobre la posibilidad de que la modelo y su esposo, el político y empresario Roberto García Moritán, le den un nuevo hermanito a Ana, su primera hija en común.

Pampita y Roberto lograron hacer una linda sinergia con sus hijos y ensamblan juntos una nueva familia, llena de amor y respeto. Esa nueva unión trajo al mundo a Ana, quien cumplirá el próximo 22 de abril sus 9 meses de vida.

Pampita habló sobre el deseo de volver a ser madre.

Sobre la posibilidad de darle un hermanito menor a Ana, Pampita contestó: “¡Si! ¡Un plato más en la mesa no haría la diferencia! ¡Y uno más en la casa! La verdad que el corazón es bastante grande, podría ser”.

Pampita añadió a su respuesta que no descarta esa posibilidad, de hecho, la modelo siempre ha dicho que le gustaría tener una familia numerosa. “No quiero decir que cierro las puertas, por las dudas, que en unos años suceda otra cosa”.

Pampita habló sobre el deseo de volver a ser madre.

Para ser más concreta en su respuesta, la presentadora de El Hotel de los Famosos afirmó que por ahora, la idea es quedarse con los hijos que tienen, pero sin descartar que el destino diga otra cosa.

“Somos una patota, llegamos a un lugar y no pasamos desapercibidos porque tenemos hijos de todas las edades, somos un montón”, complementó la modelo.

Carolina Ardohain también se aseguró en dejar claro que sus hijos son el motor de su vida y que son ellos su “prioridad absoluta”.

Pampita habló sobre el deseo de volver a ser madre.

Pampita habló en retrospectiva sobre cómo se veía

Partiendo de la realidad que maneja Pampita sobre lo que representa su nombre a nivel nacional e internacional, para muchas marcas, Alejandra le consultó a la modelo si se llegó a imaginar de niña, que tendría todo el éxito y la fama que maneja hoy.

“Ay, no, esto no me lo imaginé nunca” y también comentó: “Tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta y que a pesar de que pasa el tiempo, es un privilegio hacer lo que a uno le apasiona”, comentó Pampita.

Pampita habló sobre el deseo de volver a ser madre.

Pampita también dijo que sus hijos son muy generosos con ella, pues la dejan trabajar justamente de lo que a ella le apasiona, cosa que también le lleva mucho tiempo: “Para ellos soy como una mamá común y corriente. En casa soy mamá”.