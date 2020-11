La decisión de Pampita en plena pandemia: "Me voy de vacaciones"

Pampita ya está lista para disfrutar de un merecido descanso después de un año atípico. La modelo confirmó que se irá de vacaciones con toda la familia que conforman Roberto García Moritán y sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Primero, nos quedamos en Buenos Aires para las fiestas. Y después, seguramente, me voy a ir a Mexico con la familia”, dijo la conductora de Pampita Online en Implacables.

Luego se refirió a su primer aniversario con el empresario gastronómico, quien sorprendió a la diosa con una romántica sorpresa. “Ay, sí. Pasó tan rápido. ¿Sorpresa? No, no hay nada armado. Me tengo que poner las pilas para armar algo. Los dos. Se me están quedando cortos los días y tengo que hacer algo”, aclaró la modelo sobre sus planes.

Una sorpresa muy especial

A pesar de que Pampita no difundió cuál fue el regalo con el que sorprendió a su marido por su aniversario, García Moritán se encargó de gritar su amor a los cuatro vientos.

El empresario compartió en sus redes parte de la sorpresa para Carolina que eligió una romántica cena para festejar ese primer año de amor.

Un camino de velas conducían a una mesa de dos preparada especialmente para agasajar a Carolina en este día tan especial. Ella compartió algunos de los momentos en sus redes y le dijo: "Sos tan lo más mi amor".

La carta fue hecha para ellos únicamente en esta ocasión, titulada "Caro y Robert", y no se separaron ni un minuto en toda la noche.