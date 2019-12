Tras su luna de miel, Pampita llegó al país y habló de los rumores de embarazo

En la mañana del miércoles, Pampita llegó con Roberto García Moritán de su luna de miel y enfrentó a la prensa presente en el lugar que quiso saber sobre los rumores que comenzaron a circular con fuerza: ¿está embarazada?

"Se fueron dos, volvieron tres", le arrojó uno de los cronistas. "No, no. Solo dos. Divino París. Mucha cultura. A mí me encanta. Lo disfruto un montón. Y Rober también me acompaña en todo", lanzó la top echando por tierra las versiones.

Feliz por su presente junto a su flamante marido, Pampita reveló que no todo fue color de rosas, ya que fue asaltada. "Me robaron el celular de adentro del abrigo. Un experto debe haber sido. Se solucionó rápido. Fue en Montmartre. Cuando me di cuenta, ya estaba. Pero no pasa nada. Se bloquea instantáneamente", confirmó la morocha sin perder la sonrisa del rostro.