Tras separarse, Pampita contó cómo será el Día del Padre de Roberto García Moritán con Anita

En la previa del Día del Padre, Pampita habló sobre cómo celebrarán la fecha sus hijos y dejó entrever parte de los planes que tiene Roberto García Moritán para pasar el domingo con su familia. Aunque ya no están juntos, la modelo se mostró respetuosa y cordial al referirse al padre de su hija menor en una nota con Puro Show.

El empresario y político compartirá el día junto a Anita, la hija que tuvo con la conductora, y también con Delfina y Santino, frutos de su relación con Milagros Brito. En medio de los rumores sobre su nuevo romance, fue Pampita quien puso el foco en lo importante: el reencuentro de los chicos con sus padres y el agradecimiento por la vida.

Delfina, Anita y Santino, los hijos de Roberto García Moritán

Cómo pasará Roberto García Moritán el Día del Padre tras su separación de Pampita

Consultada en Puro Show sobre los planes de sus hijos para el domingo del Día del Padre, Pampita fue firme y clara al revelarlo. La modelo aseguró que su hija menor se encontrará con Roberto García Moritán y evitó opinar sobre el nuevo romance del empresario con Priscila Crivocapich.

“Almorzarán con sus padres, irán con regalos como corresponde y les darán mucho amor por darles la vida”, reveló respecto a la especial fecha, haciendo referencia no solo a Anita García Moritán sino también a Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

En el caso de Roberto García Moritán, pasará el día rodeado de sus hijos Anita, a quien tuvo con Pampita, Delfina y Santino, a quien tuvo con Milagros Brito, en una fecha que invita a conectar desde el afecto y el reconocimiento.

Si bien ya no comparten la vida en pareja, la modelo mostró una actitud conciliadora y madura, como suele hacerlo, enfocada en priorizar el bienestar de los chicos. El empresario, por su parte, mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada y no hizo declaraciones sobre sus planes.

Durante la entrevista, también se le preguntó a Pampita por el nuevo romance de García Moritán con la modelo Priscila Crivocapich, pero ella fue tajante y aseguró que “no voy a opinar de nada de la vida de exparejas mías”. Además, señaló que “no me corresponde hablar de los demás, puedo hablar de los padres de mis hijos como padres, pero ya después sus vidas personales no puedo, sería una falta de respeto”.

Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán

Este Día del Padre tendrá un carácter íntimo y familiar para Roberto García Moritán, que lo vivirá junto a sus hijos en un clima de afecto y celebración. Tanto él como Pampita demostraron la intención de mantener una convivencia respetuosa, centrada en el cuidado de sus hijos y los vínculos familiares.

MVB