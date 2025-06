Pampita volvió a hablar sobre su vínculo con la China Suárez: "Estamos muy ubicadas"

Pese a la filtración de mensajes de la China Suárez con Wanda Nara en los que criticaba a Pampita, las exparejas de Benjamín Vicuña siguen priorizando el buen vínculo debido a que sus hijos con el actor chileno son hermanos. Así lo dejaron claro en un evento donde se fotografiaron juntas tiempo atrás. Esta semana, se sumó el gesto de la actriz con Beltrán por su cumpleaños que fue revelado por la propia Pampita.

En medio del protagonismo de la ex "Casi Ángel" por su noviazgo con Mauro Icardi y la guerra con Wanda, la conductora fue consultada nuevamente por la ex de Vicuña y, lejos de evitar el tema, contó detalles sobre su armoniosa relación.

China Suárez y Pampita

Qué dijo Pampita sobre su relación con la China Suárez

Pampita demuestra en cada entrevista su habilidad para responder con soltura, incluso las preguntas más incómodas sobre su vida privada. Tras regresar de su soñado viaje a Londres con su novio Martín Pepa, la top model fue consultada por su vínculo con la China Suárez y el tipo de contacto que mantienen.

Fiel a su estilo, la empresaria contestó con una sonrisa en su rostro y total serenidad: "Hablamos porque nuestros hijos son hermanos y es lo normal". Con la intención de no seguir hablando de Eugenia - como ella misma la llama - Pampita explicó en "Puro Show": "Es un lazo muy, muy fuerte. Y estamos muy ubicadas sabiendo que ellos son la prioridad”.

Luego, el periodista quiso saber qué opina sobre la polémica que envuelve a la China. A lo que Pampita, manifestó tajante: “No tengo ni idea, no opino nada". Además, dejó en claro que no quería hablar de la artista y explicó el motivo: "No me quiero meter en un tema que no es mío, y menos cuando hay un lazo familiar de por medio, así que no”.

No obstante, el notero no se conformó con su declaración y le preguntó si le daría algún consejo a la China Suárez en cuanto a su alta exposición en los medios. Ante la insistencia, Pampita dejó en claro que no da consejos a nadie y precisó: "Cada uno tiene que vivir sus propias cosas y no sirven los consejos”.

Sus declaraciones llegan luego de contar que la cantante se comunicó con ella cuando se encontraba en Turquía con Mauro Icardi para consultarle sobre un regalo que le quería hacer a Beltrán Vicuña por su cumpleaños número 13. Ahora, Pampita volvió a hablar sobre su vínculo con la China Suárez y aseguró: "Estamos muy ubicadas".

B.C