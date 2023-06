Pampita decidió tomarse un descanso del mundo de la fama y decidió viajar a Ibiza, España, con 4 amigas para disfrutar del verano europeo y noches de tragos. La modelo comparte algunas de sus actividades en las redes sociales y enamoró a todos con un vestido rojo que marcó su silueta.

Pampita marcó tendencia con un vestido rojo de charol

Caro Ardohain es una de las figuras de la industria de la moda argentina con mejor estilo. La modelo destaca la sutileza en sus outfits, pero se adapta a las tendencias agregando detalles que modernizan el look. Su viaje a Ibiza nos permitió ver un montón de combinaciones veraniegas en donde Pampita nos adelanta las tendencias.

Desde bikinis clásicas hasta vestidos para salir de fiesta. Desde su perfil de Instagram, la morocha compartió un carrusel de fotos en donde posó feliz con un vestido rojo de charol que marcó toda su silueta. La prenda, de manga larga y pasando las rodillas, está confeccionada al estilo corset en la parte superior, mientras que después de la cintura se transforma en una pollera tubo.

El vestido rojo en charol que lució Pampita

Pampita en Ibiza

Ardohain posó con adornos del hotel con distintas luces led, pero la foto que más se destaca es donde se ven unas cerezas gigantes de fondo que hacen juego con su outfit. "The icon", acompañaba a la escultura.

Pampita en la noche de Ibiza

No es el primer vestido que la modelo luce en este viaje, una de sus primeras actividades fue en el concierto de Maluma donde Caro brilló con un vestido platea corto, confeccionado con una tela particular. Para finalizar el look, Pampita apostó por unos tacos altos veraniego en color rojo y mantener el detalle monocromático.