Pampita habló de su polémica con Mariana Brey: "Hizo algo muy bajo"

Pampita hizo su descargo en Pampita Online sobre su escándalo con Mariana Brey. "No engancho con todo. Muchas veces me dijeron cosas de todo tipo. Hay algo que es mi punto débil, la mentira", comenzó en su descargo.

La modelo se refirió al cruce que tuvo con la periodista cuando dio a entender que la relación con Pico Mónaco empeoró cuando se difundió un video en el que discute con una de sus empleadas por la desaparición de joyas en su propia casa. "Si ella es periodista tiene que llamar al programa de donde lo sacaron y consulta si yo lo mandé. Ese video aparece cuando vuelvo de mi luna de miel felizmente casada. En qué mente perversa puedo querer mandar ese video. Pico nunca me llamó no hablé de ese tema con él", disparó.

"Por el video hay que preguntarle al canal. Yo digo que no fui, ella tiene que pedir perdón. Quiero creer que no tiene mala intención, es mala tirando data. Por ahora no voy a hacer una demanda legal", agregó.

Luego, se refirió al furioso tweet que lanzó contra Brey cuando la panelista de LAM compartió el chat que la modelo tuvo con Jorge Rial en el que hablaba sobre su separación de Benjamín Vicuña en 2015. "Yo tengo muchos seguidores. Ella hizo algo muy bajo, muy feo de una conversación privada que tengo con Jorge Rial. Eso es lastimar a mi familia reflotando temas del pasado, que pueden leer mis hijos. Fue muy complicado que reflotara este tema. Creo que alguno de mis seguidores le quiso devolver. No reacciono porque sea mi enemiga sino porque dijo una mentira", siguió.

Pampita también habló de su vínculo con su ex. "La familia que hemos construido con Benjamín para nosotros es intachable. Desde que nos separamos nos cuidamos de hablar del otro, no meternos en problemas. No se hace. Nuestros hijos son prioridad. Fue muy bajo que los reflotara con el motivo de dañar. Ella quiere hacer su camino así lastimando a los demás y así piensa que la va a ir bien y al dato, encima le suma la cizaña. Es como cada uno se maneja en la vida", cerró.