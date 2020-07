Pampita arremetió furiosa contra Mariana Brey: "No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo"

Un fuerte cruce vivió Pampita con Mariana Brey en el día de ayer luego de que discutieran en torno al tipo de vínculo que tiene la top en el presente con su expareja Pico Mónaco. Por un lado la panelista de LAM asegura que con el extenista se llevan mal y que él no tiene los mejores recuerdos de Pampa.



Sin embargo Ardohain sostiene que eso es mentira. Asimismo, en la pelea de la periodista y la modelo, entró en juego un misterioso dato que hasta ahora sigue sin resolverse: "quién fue la persona que filtró un video en el que se lo ve al deportista discutiendo con una empleada de Carolina". Brey dice que Mónaco no fue y la conductora de "Pampita Online", dice que ella tampoco. Según dio a entender la integrante del programa de Ángel de Brito, la ex de Benjamín Vicuña sería quién sacó a la luz la grabación y esto sería el detonante de su conflicto con Pico.

Ahora, Brey fue más allá y volvió a chicanear a la ex jurado del bailando al hacer referencia a la filtración de los chats de la producción del Hilo Rojo, sobre el famoso episodio del "motorhome". "Se repite la película ! Estos chat del motorHome los había filtrado la producción de la película el Hilo rojo", escribió Mariana.

Se repite la película ! Estos chat del motorHome los había filtrado la producción de la película el Hilo rojo. @AngeldebritoOk @LosAngeles_ok pic.twitter.com/VpkxwyDuiq — Marianabrey (@marianabrey) July 2, 2020

Visiblemente enojada, Pampita no tardó en contestarle: "No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo!!!", expresó furiosa.