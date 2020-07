Por Pico Mónaco: este es el video que desató la ira de Pampita contra Mariana Brey

Pampita y Mariana Brey protagonizaron una picante polémica este miércoles por la tarde cuando la modelo irrumpió el ciclo Hay que ver y trató de mentirosa a la panelista de LAM.

Todo comenzó cuando la periodista contó en el programa de Ángel de Brito cuáles fueron los verdaderos motivos de la ruptura definitiva entre Pico Mónaco y la conductora. . “Me parece que es un poco tremenda. No me quiero pelear con Pampita en esta temporada 2020”, dijo Brey antes de enfrentar a la modelo.

“Él no sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido con Pampita después de que se dieron a conocer los videos donde él discute con la empleada doméstica. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar”, disparó.

La panelista habló en ese momento de una grabación en la que se ve al ex tenista discutiendo con una de las empleadas de Pampita por el robo de unas joyas de la casa. Tal como dio a entender Brey, habría sido la morocha quien hizo público ese video al igual que, ni bien se separó de Benjamín Vicuña difundió las grabaciones de su propio hogar.

En este sentido, Carolina se defendió de tremenda acusación y disparó con munición gruesa contra Mariana. "Quiero que me pida disculpas. Soy una persona centrada, me pongo como loca pero es una mentirosa. Cuando la protagonista le dice que es mentira por segunda vez, es como decir 'Hey nena, sos una mentirosa' Este problemita ya lo tuvo. Cortala con mentir, si querés mentile a otra gente. Conmigo no mientas más", tiró.