Pampita reveló cuál es la condición que le impuso Bautista Vicuña antes de subir una foto

Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, dejó atrás el período de la niñez para convertirse en una figura con presencia en sus redes.

Después de confirmar que está de novio con Coco, el joven comienza a "crear" su imagen en Instagram y las distintas plataformas de moda. Es gracias a este perfil de influencer que Pampita contó cuáles son las condiciones que le impuso antes de compartir una imagen con él en su Instagram.

"Llega un punto en el que no quieren saber más nada... Mi hijo más grande no quiere nada, pero en su red sí quiere. En su Instagram publica fotos de él", dijo.

"Si yo quiero publicar una foto de él, tengo que mostrársela. La tiene que aprobar, le tiene que gustar. Si me da permiso, todo bien. Y si no... Él muestra su personalidad", explicó, haciendo hincapié en que únicamente puede compartir contenido con el nene si él le da el "ok", reveló.