Durante su reciente regreso al país, Pampita se tomó un momento para dar una entrevista donde habló de todo. Desde sus vacaciones en Punta del Este con Ana García Moritán, el festejo adelantado de su cumpleaños, sus imponentes looks y reveló si le daría una segunda oportunidad a Roberto García Moritán.

Pampita

Sin filtro: Pampita dejó en claro si le daría una segunda oportunidad a Roberto García Moritán

Con un inició de 2025 de lujo, Pampita volvió de Punta del Este para buscar a sus hijos e ir a su recurrente viaje a Punta Cana. En su corto paso por el país, la modelo se tomó un momento para pasar por Mañanísima (El Trece), donde dio una entrevista sin filtro donde dejó en claro si le daría una segunda oportunidad a Roberto García Moritán, tras su polémica separación. Recordemos que en septiembre del año pasado, grandes rumores de infidelidad de parte del político llevaron a que su matrimonio se derrumbó.

Pampita y Roberto García Moritán

En el reciente diálogo, la conductora dejó claro que la puerta a una nueva oportunidad está más cerrada que nunca: “Roberto no me quiere reconquistar, eso es una fantasía de alguien que lo instala, pero no. Ya está cerrado. Estamos en otro lugar y seguimos siendo familia, lo tenemos muy claro”.

Luego de cinco años estando juntos, con una hija que los une para toda la vida, Carolina agregó con sinceridad: “Con él todo bien, mucha paz, cordialidad y respeto. Nos encontramos todos los días porque tenemos una hija de tres años”. De esta forma, aclaró que si bien se seguirán viendo por su hija, las posibilidades de que vuelvan a ser pareja son nulas.

Además, la presentadora abrió su corazón y dio detalles de su presente amoroso con el polista: “Estoy en esa etapa de conocer a alguien que es súper linda, obvio. Me estoy tomando el amor muy reservada. Trato de cuidar esa intimidad pero si voy a un lugar público, no tengo nada que ocultar”.

No caben dudas de que la bailarina está felizmente enamorada de Martín Pepa, quien llegó a su vida algunas semanas después de que terminará su matrimonio con Moritán. A pesar de conocerse hace muchos años, recién ahora están viviendo una historia de amor, con mucha tranquilidad alejada de los escándalos sin esconderse de nadie.

Pampita y Martín Pepa

De esta forma, Pampita dio una fuerte entrevista sin ningún filtro, en la que no solo habló del gran inicio de año que tuvo junto a su hija, sino que dio como totalmente cerrada la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Roberto García Moritán. Además, contó que está totalmente enfocada en su relación con Martín Pepa.

VDV