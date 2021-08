Roberto García Moritán contó qué le decía su hija sobre Pampita: “Es la más linda”

La relación entre Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain fue intensa y sorpresiva para el público, pero no así para la Delfina García Moritán, que iniciado el comentado romance y sin saber de el, le hablaba a su padre de la conductora.

“Santino sí sabía. Delfi miraba mucho ‘ShowMatch’. Le encantaba, de hecho, unos días antes me había dicho a mí: 'Pampita es la más linda de la Argentina'. Yo estaba al lado escuchando. ¡Qué gracioso fue!", rememoró el empresario en una entrevista con la revista “Gente”.

Hoy el matrimonio celebra el amor y el inicio de una familia juntos con la llegada de Ana. “Fue recíproco. Me parece que los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, el cien por cien, y a formar una familia. Yo siempre doy todo y si las dos partes dan todo, funciona", dijo Pampita sobre el secreto detrás de su estable amor.

Roberto García Moritán habló de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Roberto García Moritán fue consultado por la sorpresiva separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

El empresario fue muy escueto a la hora de dar su opinión sobre los sucedido con el ex marido de Pampita. “La verdad es que no tengo información y prefiriría no opinar”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

Luego, se refirió a cómo están Benicio, Beltrán y Bautista tras esta situación que atraviesa su papá. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”, dijo.

Desviando la atención hacia otro tema. Roberto García Moritán contó cómo atraviesan el primer mes de Ana, la hija que tiene con Pampita.

"Estamos muertos de amor, embobados todos. Nos peleamos por tenerla, es una bendición, estamos contentos por tenerla. Es una de las cosas más hermosas que te puede dar la vida. Somos una familia ensamblada divina”, contó.