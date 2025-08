A principios de julio, Pampita se hizo cargo de los rumores de separación de Martín Pepa y confirmó que eran ciertos. Ahora, la modelo disfruta de su soltería y de su gran presente laboral ya que, esta semana, debutó como la nueva conductora de "Los 8 escalones" en El Trece.

En el marco de su regreso a la conducción, la modelo brindó una entrevista y no pudo escapar a la pregunta sobre por qué se separó del polista. Lejos de evitar responder, decidió hacerlo fiel a su estilo y dejando en claro que todo se dio en buenos términos.

Pampita reveló por qué se separó de Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa tuvieron una relación a distancia debido a que ella vive acá y él en Estados Unidos. Lo que parecía marchar sobre ruedas, terminó con versiones de infidelidad y un supuesto pedido desesperado de la modelo para que el polista no la dejara. Sin embargo, la conductora habló por primera vez del final de su historia de amor y aclaró que lo trascendido no relata lo que verdaderamente pasó entre ellos.

“Martín es lo máximo, es un divino total. Fue increíble conmigo y generoso con mis hijos. Me llenó de flores, de regalos y de viajes. Fue lo más lindo”, comenzó diciendo la top model en una nota que brindó a "Puro Show", en la que contaba detalles de su rol como conductora de "Los 8 escalones".

Pampita y Martín Pepa

Sin embargo, Pampita contó que sostener un vínculo amoroso a miles de kilómetros de distancia fue complicado y, sin confirmarlo, deslizó que esto podría haber sido el motivo de la separación. “Él vive allá y yo vivo acá, y no había un plan a futuro de que alguno de los dos cambie de país", expresó.

Y mientras los panelistas del ciclo de espectáculos le recordaban las versiones de infidelidades que trascendieron, ella volvió a decir que tiene "la mejor con él" porque "es muy buena persona". En este sentido, explicó: "Yo nunca expuse esta relación en mis redes y cuidé mucho esa parte porque él no es del medio. Lamento que el desenlace mediático se haya dado así porque sé que lo estuvieron matando con cosas que nada que ver".

Pampita y Martín Pepa

Además, Pampita manifestó que lo sigue queriendo y que todo su entorno lo adora: "Yo le tengo mucho cariño a él y a su familia. Mis hijos lo aman, mi familia lo ama, mis amigas lo aman". Acto seguido, relató a corazón abierto: "Yo me quedo con un recuerdo divino”.

Por último, reflexionó sobre su noviazgo de ocho meses con Martin Pepa: "Me mimó y cuidó mucho. Somos humanos, a veces las cosas funcionan y a veces no, pero no es nada grave. Nos quedamos con el mejor recuerdo y no me arrepiento de nada”.

De esta manera, Pampita reveló por qué se separó de Martín Pepa y aclaró que el cariño hacía el polista y sus seres queridos continúa latente ya que se comportaron muy bien con ella durante el tiempo que estuvieron juntos.