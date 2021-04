Pampita reveló que fue tentada para posar en la tapa de una revista para adultos

La noticia del embarazo de Pampita y la revelación de que espera una niña fue sin duda una de las novedades más relevantes del año. Por eso no es de extrañar que la top sea una de las más buscadas por marcas y revistas. En sintonía con esto, la conductora reveló que que tuvo la oportunidad de posar en la tapa de una revista para adultos.

“A mí no me la propusieron bien”, se sinceró la modelo. “Con la panza, la nueva Demi Moore”, acotó su colega, Gabriel Oliveri.

La revelación de la top estaba en sintonía con la charla que venían teniendo con Cecilia Dopazo, quien contó que rechazó ser tapa de una revista para adultos. “No, me parece que no. Es el paradigma de la cosificación de la mujer. Es un horror”, dijo la actriz en Pampita Online.

“Si bien ese era otro contexto, son de esas cosas que no se pensaban, solo un grupo minoritario”, agregó Dopazo.

Pampita enfrentó las críticas por festejar su baby shower

Pampita fue una de las celebridades que manifestó su bronca por la suspensión de clases apenas Alberto Fernández hizo el anuncio de nuevas restricciones. Tras ser criticada duramente por su palabras y en medio de los cuestionamientos por celebrar el baby shower de su bebé, la top salió a decir lo suyo.

"Las críticas me parecen sin sentido. En ese momento se podía hacer un baby shower, estábamos habilitados por las normas. Toda esa malicia me resbala, no me va a llegar y menos en este estado. Nadie de los que asistió salió contagiado", dijo.

"Tengo todo el derecho a opinar porque soy una ciudadana, estamos en democracia. Pienso que Argentina necesita educación. Les agradezco a los maestros profundamente el esfuerzo que hacen, porque se rompen el alma. Estoy segura que toda esa gente que salió a atacarme no tiene ni idea de lo que pasa en las afueras, en la villa de al lado. No tienen ni idea, no hay una computadora. Hablan por hablar y no tienen idea de la vida", siguió.