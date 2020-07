Pampita contó que hace para mantener la figura durante la cuarentena

Carolina "Pampita" Ardohain en un mano a mano con Mica Viciconte, explicó su técnica para mantener el peso en plena cuarentena por el brote de Coronavirus en la Argentina.

"A mí me gusta comer, soy medio desesperada. Me pasó que pedí ropa deportiva para entrenar por Zoom con mi hermana que es profesora de gimnasia y me quedó toda chica. Yo soy talle M y es ropa deportiva que cede: es más grave. Ahí dije 'basta Micaela, empezá a mover el tutu' y empecé a entrenar", explicó Viciconte, tentada.

En ese momento, Pampita reveló su secreto para mantener su escultura figura: "Hay que hacer el desafío del jean: una vez por semana, ponerte el jean. Con eso vas midiendo".

Días antes la conductora dio detalles de su preocupación por el aspecto físico. "No vi a familiares, a mis seres queridos. Vi a mi hermano ayer después de tres meses porque me blanqueó los dientes y con consulta, como corresponde", expresó.