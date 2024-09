La conductora de la televisión argentina e influencer, Pampita, y el político que se desenvuelve en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, no estarían más en pareja debido a un hartazgo que mantendría la madre de Anita García Moritán, según lo informado por Yanina Latorre en LAM.

Cabe recordar que llevan cinco años en pareja y se encuentran casados. Durante el último tiempo no se los vio realizando posteos juntos, salvo en el cumpleaños de 3 de la hija que ambos comparten. La periodista aseguró que no se debería a una infidelidad y manifestó: "Me confirman que Pampita está separada. No hay terceras personas. Pampita se cansó. Él no aporta plata y está solamente avocado a lo político".

Noticia en desarrollo

BL