Pampita habló de la maternidad con García Moritán: "No lo descartamos"

De vuelta en el país después de unas largas vacaciones, Pampita se refirió a sus planes a futuro con Roberto García Moritán. Después de confirmar su regreso al Bailando, la diosa destacó que disfruta a full de sus primeros meses como mujer casada.

Sin embargo, la diosa reconoció que por el momento no agrandarán la familia. "Por ahora no. Hubo mucho trabajo y estamos ensamblando las familias. No lo descartamos a futuro creo que va a pasar en algún momento no con la rapidez que la gente espera", dijo en Hay que ver.

"En algún momento vamos a querer un hijo nuestro. Pero hace poquitos meses que estamos casados", dijo.

Luego,en el programa le preguntaron por el embarazo de la China Suárez. “Tus hijos van a tener un hermanito, ¿no?”, le preguntó Fernanda Iglesias. “No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco”, dijo la morocha intentando evadir la polémica.

“No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda. Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo”, cerró la modelo.