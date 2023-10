Pampita comparte una gran parte de su vida en sus redes sociales, sin embargo, a más de dos décadas del inicio de su carrera, la modelo decidió no revelar demasiados detalles de su madre, Thania Dos Santos.

La mujer, nacida en Brasil, conoció a Guillermo Ardohain en La Pampa, ahí se enamoraron y ella decidió instalarse en dicha provincia argentina. El fruto de esta relación fue Ana Carolina Ardohain, quien varios años después se apodaría "Pampita". Al poco tiempo de su nacimiento, la pareja decidió separarse, logrando así que la modelo se acostumbrará a "vivir en dos casas".

Pampita junto a Thania Dos Santos.

Recientemente, la jurado del Bailando 2023 compartió algunos detalles de su vínculo con su madre en PH: "No estuvimos peleadas, pero tenemos carácter fuerte las dos. A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo...".

Thania Dos Santos en la boda de Pampita.

Pampita demostró que estaba muy orgullosa de Thania Dos Santos ya que, luego de la muerte de su papá, se hizo cargo tanto de ella como de sus hermanos. “Mi mamá rehizo su vida, se volvió a casar, crecí en dos lugares, yendo y viniendo...", detalló la modelo en el programa de Andy kusnetzoff.

Pampita explicó por qué no se muestra con su mamá

Hace dos años, la conductora protagonizó su propio reality llamado "Siendo Pampita". Allí la modelo mostró gran parte de su intimidad y la manera en la que funciona su familia ensamblada, sin embargo, muchos se preguntaron por qué no aparecía Thania en ningún momento.

Cuando Ángel de Brito le consultó a Pampita cuál era la razón, ella no esquivó la pregunta y respondió sincera: "Mi mamá no es parte del reality porque no lo elige. Al igual que mi hermano y mi hermana de La Pampa. Viven una vida retranquila y que alguien los vea, estar expuestos...".

J.C.C