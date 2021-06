Pampita se vacunó contra el Coronavirus: \"Ya estoy protegida\"

Pampita, quien transita su octavo mes de embarazo, contó en un Instagram live que recibiría la primera dosis de la vacuna que hace frente al Coronavirus: "Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana".

Esta tarde, la jurado de La Academia contó que ya esta vacunada y lo anunció con mucha alegría. En sus Instagram stories, la modelo mostró el momento en el que le aplicaron la vacuna. "¡No dolió nada!", fue lo primero que dijo al recibir la primera dosis. "¡Qué alegría, ya estoy protegida!", agregó.

Pampita asistió al turno junto a Roberto García Moritán, quien le dio su apoyo en todo momento: "¡Muy bien, mi amor!", expresó.

Así Pampita anunciaba que tenía Coronavirus

En enero del 2021 Pampita contaba que se había infectado de Coronavirus. En su momento la top habló en sus redes sociales y dio detalles de su aislamiento, junto a Roberto García Moritán, quien también contrajo el virus.

"Hola, si, estoy contagiada de coronavirus y Robert también. Mis hijos dieron negativo pero van a tener que hacer otro PCR en unos días por las dudas. Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre, ningún síntoma", comenzó diciendo la modelo, que además generó preocupación por su embarazo.

Además, la ex pareja de Benjamín Vicuña dio más detalles de su aislamiento y del contagio: "Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado. Llegamos a Argentina con el PCR negativo como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programa y por eso me enteré. Desde ese momento estamos con Robert aislados en una habitación. Gracias por la preocupación y los mensajes", finalizó.