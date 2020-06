Pampita sorteará uno de sus vestidos más excéntricos

View this post on Instagram

Hoy estuvimos en el barrio Inflamable, Avellaneda, repartiendo 16.000 litros de lavandina (@transclor), 2.000 alcoholes en gel (Aktiol) y 2.000 jabones (@lamariposaok). Con orgullo publicamos la acción porque: - ¡Somos agradecidos! Gracias a @porloschicos por acompañarnos. ¡Increíble lo que hacen! ¡Felicitaciones! Gracias a todos los voluntarios de @asociar por su valentía y generosidad que arriesgan todo por amor sin pedir nada a cambio. Gracias a los vecinos por abrirnos la puerta de sus casas con tanta calidez aún en la dificultad. ¡Gracias a las marcas que hacen que todos esto sea posible! Venimos repartiendo más de 80.000 litros de lavandina en 5 diferentes municipios. ¡Y miles y miles de jabones y alcoholes en gel! - ¡Soñamos inspirarte! Soñamos sumar fuerzas, que otras marcas nos acompañen, que quienes tengan dudas se animen a sentir el calor en el alma que da el ayudar. - ¡Amamos lo que hacemos! Y estamos muy orgullosos. La verdadera solidaridad es la que se hace de corazón. Ph: @maggi.i22 #YoxVos #solidaridad #familia #alviruslofrenamosentretodos #alvirusleganamosentretodos