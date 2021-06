Pampita y Roberto García Moritán al "calor del fuego"

El embarazo de Carolina Pampita Ardohain se encuentra cerca de la recta final y tanto la modelo y conductora como su esposo, Roberto García Moritán comparten a diario tiernas postales que los encuentran más enamorados que nunca.

"El calor del fuego", escribió el empresario gastronómico junto a una foto en la que se los ve acurrucados en el sillón. La postal cosechó miles de likes y comentarios de los seguidores de la pareja que no ocultan la felicidad que sienten por el presente del matrimonio.

La pequeña que esperan es una bebé muy ansiada por la pareja y que se unirá a Bautista, Beltrán y Benicio, hijos de Pampita; y a Faustino y Delfina, hijos de Roberto García Moritán

Pampita reveló la lista de pedidos para el día de su parto

A pesar de atravesar esta etapa con mucha calma, Pampita confirmó que tiene un plan de parto bien definido para que todo se de tal cual lo desea en ese día tan especial.

"Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez, porque no es necesario que sea apenas nace", contó en Hola.

Pampita disfrutando del último tramo del embarazo junto a Roberto García Moritán.

"Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato, para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo. También quiero el contacto piel a piel apenas nace. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez. También quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados", reveló.