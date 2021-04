Pampita y Roberto García Moritán: todos los detalles del Baby Shower

Pampita y Roberto García Moritán celebraron el Baby Shower de su beba en camino junto a sus más allegados. La modelo y su galán protagonizaron un evento inolvidable en honor a su primera hija juntos.

La fiesta tuvo lugar en el hotel Casa Sur Palermo desde las 17 hs del último martes. Todo el lugar estuvo preparado para que los invitados se sintieran a gusto y, además de disfrutar de un delicioso menú, se llevaron souvenirs.

Así es, no solo los futuros papás recibieron regalos para su niña, sino que también cada uno de los presentes se llevó una planchita y un anteojo de sol de la línea de la conductora de 43 años como recuerdo.

La mesa contó con todos los detalles, vajillas en tono white, copas de cristal y los cubiertos estaban envueltos en una sutil servilleta rosa con un mini ramito de flores y el nombre del comensal.

¡No te pierdas las fotos!

La rutina física de Pampita durante el embarazo

Pampita está entrando a su sexto mes de embarazo y en medio de la felicidad que le genera la espera de su primera hija junto a Roberto García Moritán, la modelo se ha vuelto imparable.

Con su pancita alcanzando un gran volumen, la conductora de Pampita Online continúa con sus labores en la televisión y mientras se prepara para formar parte del jurado de La Academia, aprovecha el tiempo para ejercitarse y mantenerse saludable.

A través de Instagram, la top mostró la rutina de pilates que realiza a diario. A través de las típicas máquinas y camas destinadas a ejercicios de flexibilidad, resistencia y estiramiento, Pampita se vio muy concentrada en terminar cada paso de su actividad.

"Me encanta entrenar, hacer deportes, estar en movimiento! , como no paro en todo el día me cuesta encontrar un lugar en mi rutina, pero siempre lo hago", aseguró.