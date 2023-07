Jey Mammón y Pampito protagonizaron un fuerte intercambio en Intrusos cuando el humorista participó en una entrevista en donde intentó limpiar su imagen y remarcar su inocencia. Sin embargo, un detalle llamó la atención de las redes sociales, y es que en medio de la pelea, el periodista se sacó la cucaracha: el auricular donde se comunica la producción.

Estefi Berardi aprovechó que estaban debatiendo sobre la entrevista del ciclo de Flor de la V en Mañanísima para consultarle a su colega: “Leí algo mucho en las redes y quiero preguntártelo para que lo desmientas o lo afirmes. Decían que te hablaban mucho por la cucaracha mientras vos estabas en el programa”.

Jey en la entrevista de Intrusos.

La panelista le explicó por qué quería una aclaración de lo sucedido: “Sino parece una bajada de línea y que les dijeron que no lo ataquen”. Pampito le dio la razón a Berardi y agregó: “Lo de la cucaracha es importante aclararlo porque se arman fantasías”.

Pampito reveló que sucedió con su cucaracha

El periodista aprovechó la oportunidad para explicar que es lo que le piden a él por la cucaracha: “Yo tengo un tema con uno de los productores por mis tonos. Yo soy muy calentón y lo que me piden es ‘decí lo mismo, pero un poquito más abajo, más tranquilo’. Es un arreglo que tengo con uno de los productores que me cuida mucho y una de las cosas a trabajar es eso”.

Además, agregó más detalles de lo que ocurrió durante la entrevista a Jey Mammón: “Me decía ‘tranqui que es el turno de Maite’, porque era el turno de ella. Yo salté porque me nombró. Me saqué la cucaracha y seguí, pero nunca me dijeron ‘no preguntes’”.

Imagen reciente de Pampito.

Por último, y para desmentir cualquier teoría de censura, Pampito explicó: “Se arma la ilusión de que en la cuchara nos bajan línea. Confíen en mi palabra. Nadie nos dijo qué preguntar y que no. Imagínense con una profesional como Laura Ubfal no le vas a bajar línea ni loco”.

J.C.C