Estefi Berardi anunció que se separó hace un año atrás y desde ese momento no se escuchó nada de su vida amorosa, más allá de los rumores de encuentro amoroso con Fede Bal en medio del escándalo del Lavarropas Gate. Ahora, en sus redes sociales se muestra sensual y soltera, por lo que muchos hombres desean estar con ella.

En Mañanísima, Carmen Barbieri, que siempre sabe cómo ponerla incómoda a Estefi Berardi, le preguntó sobre su actual situación sentimental. "Quiero saber si tenés un novio", le consultó la conductora a la osada panelista. Sin embargo, ella respondió calma y segura: "Estoy tranquila".

Estefi Berardi en LAM

Sin embargo, a Pampito no le gustó la respuesta y la pinchó para que de más información. "Tranquila no quiere decir que estás sola así que contame", lanzó picante el panelista de Mañanísima. Ya se le podía notar cierto nerviosismo a Estefi Berardi, aunque al principio supo pilotear la situación: "Sola nunca estoy pero sí estoy tranquila".

Entonces, Pampito que no se guarda nada, la apretó para que diga una información que le contó en el ámbito privado. "Contame eso que me contaste fuera de cámara", dijo con toda la picardía que lo caracteriza.

Carmen Barbieri, Estefi Berardi y Pampito

La picante panelista no pudo esconder sus nervios frente a la osada pregunta de Pampito y le rogó que no revelara nada. "¡Ni se te ocurra dar el nombre, eh!", le pidió Estefi Berardi generando un momento de tensión. Rápidamente, Carmen Barbieri, que no le deja pasar una, acotó: "¡Entonces sí hay alguien!".

Pero Estefi Berardi desmintió lo que dijo Carmen Barbieri y aseguró que no está de novia. "No, le conté de uno que me escribió pero es malísimo porque es demasiado directo y muy pesado", explicó la panelista. Para cerrar, Pampito dio más información sobre el involucrado y contó que se trata de un famoso.

Estefi Berardi debutó en Pasaplatos Famosos y tuvo un gravísimo error

Luego de salir de LAM, Estefi Berardi está probando suerte en Pasaplatos Famosos, el certamen de cocina que conduce Carina Zampini. Nunca la habíamos visto en este rol, por lo que hay muchas expectativas puestas sobre ella. Sin embargo, su debut fue bastante accidentado.

Estefi Berardi debutó en Pasaplatos Famosos

"¡Algo se está prendiendo fuego ahí, vamos, vamos!", dijo Carina Zampini por el olor que provenía de la estación de Estefi Berardi. Rápidamente, Roberto Ottini corrió a ver qué sucedía. Luego, pudieron llegar a la conclusión de que a la panelista de Mañanísima se le había caído aceite en la hornalla y eso causó el olor a quemado. Entonces, lo solucionó con un repasador y continuó con sus riquísimos platos.

NL.