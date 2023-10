Pampito se peleó con Karina Iavícoli al aire de Instrusos y la trató de maleducada

Pampito, tras la emisión de la entrevista de Susana Giménez, escuchó atentamente a los panelistas de Intrusos que comenzaron a dar sus opiniones, y no pudo ocultar su enojo ante la interrupción de Karina Iavícoli.

Tras concluir la entrevista en la que Susana Giménez mencionó la participación de Javier Milei y Fátima Florez en el programa de Mirtha Legrand, el panelista expresó su opinión con mucha energía.

Javier Milei y Fátima Florez en la Mesa de Mirtha Legrand

“Lo más raro va por otro lado, que es lo que consigue él que es generar la nota con el impacto de doce puntos de rating, no se habló de política”, dijo Pampito sobre las repercusiones de la participación de Milei en la cena con La Chiqui.

Cómo fue la fuerte discusión entre Pampito y Karina Iavícoli

Mientras el periodista estaba dando su punto de vista, Karina intervino: “Pará Pampito, pará, tranquilizate. No estás en Intratables”, lo cual lo sacó de quicio y le llamó la atención al equipo del programa.

El equipo de Intrusos

Ante esto, él señaló: “No seas maleducada, dejame terminar de hablar. Siempre me hace lo mismo, nunca me dejás terminar de hablar”, y alzó la voz para dejar en claro lo molesto que se sentía por la intervención de Iavícoli.

Luego, y sin ánimo de terminar con la pelea, Pampito lanzó: “Leé Twitter, nunca dejás terminar de hablar, a todo el mundo le hacés lo mismo. Dejame cerrar la idea”, expresó a viva voz.

“Ah, ¿vos te aparás en Twitter?”, consultó Karina y Pampito reafirmó: “Es que no me dejás terminar de hablar”, a lo que la panelista respondió con indiferencia: “Bueno, hablate todo”.

Pampito quería terminar de hablar, y al ver que la situación no se apaciguaba, fue Flor de la V quien intervino para poner fin a la discusión, instándolo a concluir su punto de vista mientras Karina Iavícoli permaneció en silencio, manifestando su descontento.

SDM