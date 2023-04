Karina Iavícoli fue dura al opinar sobre la China Suárez: "No reconoce nada"

La China Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta por todo lo que pasó con respecto a Rusherking y el fin de su relación. En los medios, no dejan de tratar el tema. Las especulaciones acerca de los motivos por los cuales decidieron terminar con su vínculo amoroso son cosa de cada día, y también se habla sobre supuestos nuevos acercamientos de las dos partes. Ahora, la actriz dio una entrevista y tuvo dichos que generaron polémica.

La entrevista fue con Grego Rosello, un influencer que tiene un ciclo de entrevistas llamado Ferné con Grego. En estas entrevistas se hablan temas profundos y otros no tanto. Esta vez le tocó a la China Suárez participar del streaming y responder ciertas preguntas que quizás la incomodaron. Durante el programa, la actriz recordó una dolorosa anécdota con una ex pareja, al que le rogó para que no la deje. También habló sobre amistades que la defraudaron. Probablemente hacía referencia a Paul Chaves, Zaira Nara y Gimena Accardi, que se distanciaron de ella luego del escándalo con Mauro Icardi.

La opinión de Karina Iavícoli sobre la China Suárez

Los programas de chimentos tratan constantemente el tema de la China Suárez y su separación con Rusherking. En base a esto, surgieron nuevos rumores de acercamientos amorosos por parte de los dos y muchos escándalos mediáticos que parece que no pueden controlar. En este caso, la China Suárez dio una entrevista y las redes sociales explotaron, así como también opinaron en los distintos programas de espectáculo.

Ahora, Karina Iavícoli habló en Intrusos y se mostró molesta por los dichos de la China Suárez. "Me rompieron el corazón a los veinte y pico, fue muy duro, era muy celoso y me decía 'te amo, pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, de mi independencia y con 'libertad', habló de cómo soy yo, no a estar con 20 personas a la vez", fue lo que expresó la actriz en la entrevista.

Karina Iavícoli respondió sin dudarlo y fue tajante a la hora de opinar de la China Suárez como persona. "Disculpenme, pero nuestra libertad, la de cada uno, es hasta que no jodés la vida del otro", comenzó a descargar la periodista, refiriendosé a algunos escándalos que tuvo la actriz. "Tengo la sensación de que Eugenia cada vez que habla, se embandera en que todo lo que ella hace está bien. Seguramente para ella sí, pero eso cuando vos no jodés al otro", dijo sin pelos en la lengua.

En medio del debate que se armó en Intrusos sobre el tema, Karina Iavícoli opinó sobre los escándalos previos a la ruptura con Rusherking. "Ella ha hecho cosas que algunas personas que la acompañaban se sintieron ofendidas", aseguró la periodista. Sin embargo, Maite Peñoñori y Pampito no estaban de acuerdo con lo que opinaba.

Luego, Karina Iavícoli sentenció: "Siempre es más fácil hablar en general. Nunca reconoce nada. Ella nunca se manda una cag... Siempre son los otros, como las amigas que no quieren ser más sus amigas", lanzó filosa sobre la China Suárez y los escándalos que ha tenido en el último tiempo.

