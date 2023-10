Esta semana, una nueva e inesperada interna surgió en los medios entre Susana Giménez y Vero Lozano luego de que la diva argentina anunciara que su obra de teatro "La Piel de Judas" llegará a su fin.

En este contexto, la actriz dio varias entrevistas en distintos medios en donde rememoró sus mejores años en la televisión argentina para despedirse a lo grande. Sin embargo, Susana decidió no pasar por "Cortá por Lozano".

Susana Giménez en LAM.

Al darse cuenta de que no forma parte de los elegidos para las exclusivas notas, Vero le comentó al medio PrimiciasYa que a ella le hubiese gustado poder entrevistas a la conductora, sobre todo por el gran aprecio que siente por la figura.

Imagen reciente de Vero Lozano.

La revista Paparazzi reveló que en los pasillos de Telefe circula un rumor sobre una posible interna entre Susana Giménez y Vero Lozano: "A la producción de Cortá por Lozano no le llegó la invitación para hacer una entrevista con Susana. Parece que Susana no quiere darle nota a Vero".

Susana Giménez reveló que está soltera

La diva argentina estuvo en LAM y Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad para comentarle si estaba de novia, ante la rápida negativa el conductor agregó: "Yo creo que sí, pero no lo querés contar para que no te molesten".

Sin embargo, Susana Giménez le aclaró al conductor de LAM entre risas: "Estoy sola. No quiero que nadie me afane", dejando en claro que continúa soltera y contenta con su decisión.

J.C.C