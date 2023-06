Evelyn Von Brocke es sumamente picante, y por eso se ganó muchos enfrentamientos con variadas figuras del espectáculo. A veces, era por información que daba al aire o alguna opinión polémica, y otras veces por malas relaciones con sus compañeras de programa. Por eso, fue de invitada a La Tarde Del Nueve y los conductores le propusieron hacer una dinámica en la que tenía que elegir entre dos excompañeras con las que se peleó.

En medio de esta dinámica, le dieron a elegir entre Karina Iavícoli y Cinthia Fernández, dos excompañeras con las cuales tuvo tremendos enfrentamientos al aire y detrás de cámara. Entonces, Evelyn Von Brocke se la jugó y eligió a la panelista de Nosotros A La Mañana. "Karina me defraudó en la profesión... Le conté cosas en forma privada y las contó al aire, no está bueno, lo sabe. Por el afán de dar una noticia, a veces podes pisar el palito y romper una relación", justificó Evelyn Von Brocke luego de tomar la polémica decisión.

Karina Iavícoli en Socios Del Espectáculo

Frente a la tremenda declaración de Evelyn Von Brocke tratando a Karina Iavícoli de mala profesional, LAM fue corriendo a buscar a la panelista de Intrusos para que de su punto de vista. "Para defraudar a alguien, hay que tener una relación, amorosa, de amistad... ni amorosa, ni amistad, ni profesional. No sé de qué habla, me causa gracia lo que dijo. Ella tiene un enojo que no sé de dónde salió. Yo no tuve ninguna relación con ella, más que cruzarme en 'Polino Auténtico' y en 'Intrusos'", planteó la periodista.

Luego de escuchar la respuesta de Karina Iavícoli, Alejandro Castelo, cronista de LAM, intentó a hacer memoria de un episodios en el que las dos discutieron fuertemente. "Vos habías dicho, cuando se fue, que fue infantil la manera en que se fue, porque se fue del grupo de WhatsApp", dijo. La periodista de Intrusos confirmó la certera información del notero: "Exacto, creo que eso es la que la enoja, que yo haya contado eso. Porque la verdad desapareció, no nos dijo 'chicas, me voy', y yo conté la verdad, nada más que eso, ¿para tanto?".

Evelyn Von Brocke en Intrusos

Ahí mismo, Karina Iavícoli le sumó picante al tema y retrucó contra Evelyn Von Brocke con una tremenda acusación: "está buscando prensa". "Me siento Moria, me estaría faltando un poco para colgarse, pero me parece que la ayudo a pegar dos o tres portales", lanzó la panelista. Después, le sacó importancia al tema: "No sé de qué habla, sinceramente. Aparte, la verdad es que yo estoy muy tranquila, la gente que me conoce sabe cómo soy yo... Si hay algo que no tengo es ser buchona, contar cosas, ir por detrás, ser bardera, ir con los jefes, contar los planos de los compañeros... Hablo general, yo no soy así".

Por último, cerró con contundencia: "La gente no acredita, me dicen 'debe estar buscando prensa'... Por ahí le estoy pifiando porque le estoy dando de comer, ahí viene la otra parte del cuelgue, porque el otro puede callar o redoblar la apuesta. Podrían hacer una encuesta de colegas, y preguntar '¿Evelyn o Karina?', pasar por todos los programas en los que trabajó ella y en los que trabajé yo, a ver quién gana...".

