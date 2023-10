Susana Giménez se está despidiendo de su obra y decidió pasar por varios medios para dar entrevistas, entre ellos estaban Intrusos y LAM, de la mano de sus conductores Ángel de Brito y Flor de la V.

La primera en salir al aire fue la nota del ciclo de las angelitas, donde actuaron como si fuese en vivo. Sin embargo, este miércoles Flor reveló que la diva argentina había grabado todas las entrevistas en un mismo día, dejando en evidencia al conductor de LAM.

Al ver esto, Ángel decidió subir el video en donde la conductora lo deja en evidencia a su cuenta oficial de Twitter y escribió con mucho sarcasmo: "Con razón, la quieren tanto a Flor".

El segundo tweet de Ángel.

Pero eso no fue todo, ya que Ángel de Brito vio que un usuario le comentó: "Comiste de tu propio veneno Ángel, vos haces lo mismo así que no jodas". Al verlo, el conductor decidió responderle y apuntar nuevamente contra Flor de la V: "Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la V".

Qué dijo Flor de la V en Intrusos

En el ciclo de América TV, la conductora aclaró que la diva argentina le dedicó un día completo a dar notas: "Susana habló con todos los medios, ella se tomó el día de ayer, grabó todas las notas, no dio ni una sola nota en vivo, ni una".

Por último, Florencia de la V detalló que hizo Susana Giménez tras las entrevistas: "Y después se fue a comer, por qué a las 8 tenía una comida en su casa. 8:05 ya estaba en su casa comiendo con sus amigos y disfrutando".

J.C.C