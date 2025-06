Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Peter Alfonso con sus hijos en México

Paula Chaves junto a su marido, Pedro Alfonso y sus tres hijos, Olivia (11), Baltazar (8) y Filipa (4) hicieron un viaje soñado a las paradisíacas playas caribeñas. La familia hizo un parate en medio de sus tantas actividades y decidieron este paseo que habían planeado por un largo tiempo. Así es como llegaron a Costa Mujeres, en México, y se instalaron en un coqueto hotel frente al mar.

Alojados en el Faily Selection at Grand Palladium Select Costa Mujeres, vivieron una experiencia VIP en donde no les faltó absolutamente nada. La modelo de Multitalen Agency y su familia, aprovecharon cada uno de los servicios que ofrecía el hotel, en un majestuoso paisaje de naturaleza, con playas de arenas blancas y un mar de aguas turquesas, bajo el sol del caribe mexicano, en Isla Mujeres.

Paula y Peter, con sus hijos en Costa Mujeres.

Cuál fue el percance que vivió Paula Chaves durante sus vacaciones

A poco de haber llegado al lugar, la modelo tuvo que hacer reposo durante dos días, por una fuerte gripe. Ya recuperada, manifestó: “No podemos controlar nada, solo vivir el presente, respirar y agradecer. Esta es la posta de la vida. Buscas alguien con quien te rías sin parar, un compañero que te valore por lo que sos. Lo demás no importa".

La modelo se refirió con emoción al presente familiar que transita.

Relajada y feliz, Paula, orgullosa de la familia que junto a Pedro lograron construir, manifestó: "Se construye y se gana de a dos. Así hace 15 años. Qué increíble es la vida con vos, amor, Pedro Alfonso (...) Qué afortunada soy. Gracias, gracias, gracias".

Como la hija menor de la pareja, Filipa, le confesó a su papá que le molestaba la arena en sus pies, después de la playa estuvieron en la piscina que tenía salida directa desde su habitación.

También fueron a otras piscinas del Grand Palladium en donde los cinco integrantes del clan se divirtieron haciendo juegos en el agua. “La mejor banda en el mejor lugar”, dijo Peter. Otra de las atracciones que gozaron fue el recorrido en una lancha, por las diferentes islas del lugar y quedaron en cantados con los bellísimos paisajes.

Baltazar (8), Olivia (11) y Filipa (4), los hijos de Paula y Pedro.

Siempre con el mate en mano, el productor gozó del merecido descanso en familia, y estuvo atento a sus hijos que se divertían a lo grande, en tanto que la pareja se prodigó mimos demostrando que entre ellos el amor permanece intacto tras 15 años de relación.

Peter y Paula, in love en México.

Cómo fueron los días de la pareja y sus hijos en Costa Mujeres

Paula y Peter vieron muy de cerca a las iguanas que merodeaban el lugar, viendo cómo subían y bajaban de las palmeras y caminaban por la arena y se tranquilizaron al saber que son inofensivas. Por la noche presenciaron los maravillosos espectáculos que sorprendieron tanto a la pareja como a los niños y las niñas se animaron a participar del show de Frozen, subiéndose al escenario, vestidas como la famosa princesa de Disney.

La pequeña Filipa, les obsequió a sus padres, a manera de agradecimiento, unos corazones hechos por ella, en cartulina, a Paula en color azul y a Peter uno enorme en color rojo, que al preguntarle el productor por qué se lo había hecho más grande, la niña le contestó, graciosa “porque tenés 45 años”.

Paula Chaves y un momento de paz junto a Filipa, su hija menor.

Reflexiva, acerca del paso del tiempo y de la importancia de disfrutar cada momento, en familia, la conductora del canal de streaming Olga, escribió: “Verlos tan grandes me hace dar cuenta del paso del tiempo, esto no para, no frena. Por eso, hacer el ejercicio de poder disfrutar el presente, que es lo único que tenemos”. De regreso al país, tanto la pareja como los niños, retomaron sus tareas habituales.